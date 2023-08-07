«Знаешь, от чего зависит удовольствие женщины в сексе?»: Седокова раскрыла детали интима с мужем

Певица Анна Седокова поделилась с шоуменом Павлом Волей подробностями своей интимной жизни с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что их секс может длиться два часа или даже сутки, и это не просто так. Такое количество времени необходимо, чтобы артистка могла полностью расслабиться.

О продолжительности полового акта Седоковой с супругом поклонники узнали не так давно из интервью вокалистки. Правда, тогда она не раскрыла, что именно они со спортсменом делают в постели. Именно этим и решил поинтересоваться Воля. Анна призналась, что ради секса они выделяют время, и происходит он не каждый день. Именно поэтому, если они придаются любви, то делают это не 10 минут.

«Знаешь, от чего зависит удовольствие женщины в сексе? От расслабления! Если ты сумел женщину расслабить перед этим, чтобы она прекратила переживать, думать о всякой ерунде. А на это на всё нужно время – вот тебе и два часа. Ну и прелюдия», - поделилась певица в студии «Шоу Воли».

Также Анна рассказала, как реагирует муж на ее откровенные снимки в Сети. По ее словам, баскетболист спокойно относится к ее фотографиям, так как изначально знал, кого берет в жены.

Напомним, что не так давно поклонники серьезно переживали за брак артистки и спортсмена. Дело в том, что супруги устроили публичное выяснение отношений и даже разъехались на время. Седокова в это время дразнила Яниса и публиковала весьма провокационные кадры, а его папарацци находили в клубах. Однако спустя несколько дней пара вновь воссоединилась, и сейчас слухов о расставании больше не появляется.

Ранее Анна Седокова рассказала о травме ноги, которую получила перед выходом на сцену.