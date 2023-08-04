«Гипс и костыли»: Анна Седокова рассказала о травме ноги и представила новую песню

Певица Анна Седокова продолжает надевать каблуки, несмотря на травму, которую получила перед выходом на сцену. Исполнительница рассказала о случившемся в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Звезда исполнила свои хиты.

Артистка призналась, что пришла в «сменке». Она была на каблуках, но сидела на стуле. Анна отметила, что оставила костыли за кадром. Девушка до сих пор вспоминает тот вечер, когда получила травму.

«Может костюм был слишком тяжелый или я отвлеклась. Есть такое любимое мое выражение «Избыточный потенциал важности», когда для себя ты безумно чего-то хочешь, безумно волнуешься, и когда ты настолько себя накручиваешь, что по итогу ты обязательно облажаешься», – поделилась звезда.

По словам Седоковой, она очень переживала и плакала весь следующий день. Оказалось, что у певицы порваны связки в двух местах. Врач запретил ей носить каблуки 8 недель. Теперь только гипс и костыли. Такое с ней происходит впервые, но она не стала отменять выступления.

«Я даже с температурой работаю, всегда отрабатываю, такого не было чтобы заболела, я еще из старой гвардии артист», – призналась знаменитость в эфире «Авторадио».

Анна Седокова представила новый трек под названием «Пятый угол». Исполнительница рассказала, что это ее самая красивая и грустная песня. Над сложным текстом она работала вместе с соавтором Аркадием.