На Рублевку денег не хватило: Ирина Безрукова решилась на покупку жилья за городом

Ирина Безрукова купила одноэтажный дом под Москвой. Она призналась, что еще в детстве часто приезжала в деревню к бабушке, и ей очень хотелось приобрести когда-нибудь свой участок с видом на лес. Об этом сообщает Экспресс газета.

Рядом с домом Безрукова планирует посадить много цветов. К тому же актриса уже представляет, как в октябре начнет ходить в лес за грибами.

При этом, кажется, звезда будет жить в новом доме не одна. Она отметила, что купила посуду на двоих. Однако после расставания с Сергеем Безруковым актриса больше не заводила серьезных романов. Возможно, Ирину будет навещать близкая подруга. Интересно, что именно она и подтолкнула ее на такую важную покупку.

«Часто езжу летом к подруге, у которой есть дача. Но сейчас я созрела для того, чтобы приобрести кусочек земли с видом на лес, и где будет стоять лаконичный домик. Хочу иметь домик на земле», – рассказывает Безрукова.

В столице у знаменитости тоже есть свое жилье – небольшая квартира в спальном районе. Как говорит сама Ирина Безрукова, на Рублевку у нее денег нет.

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