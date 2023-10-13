Змеи в отеле: Ксения Бородина пожаловалась на условия съемок «Последнего героя»

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на сложности, которые ей приходится преодолевать на съемках десятого сезона реалити-шоу «Остаться в живых». Звезда призналась, что условия экстремального проекта отличаются от ее привычной жизни.

«Место, в котором я нахожусь, для отдыха точно не посоветую. Когда вижу тут иностранцев, то не понимаю, что они здесь забыли. Этот остров не для отдыха, условий тут для этого нет, а если и есть, то они никакие», — приводит слова Бородиной The Voice.

Ведущая уточнила, что находится на острове в Таиланде, где на каждом шагу можно встретить «незваных гостей», которые держат ее в ужасе. Так, например, звезду напугали сидящие в номере отеля жабы. А в один из дней рядом с кроватью она обнаружила ящерицу. Кроме того, по пути на съемочную площадку дорогу Бородиной перебежал скорпион.

«Змеи тоже есть в отеле», — дополнила свой рассказ 40-летняя ведущая.

Она призналась, что ненавидит крыс, а также сверчков, пауков, летучих собак и прочую живность. Телеведущая ежедневно переживает, что во время сна ей на лицо прыгнет ящерица или какое-нибудь насекомое.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина заменила уехавшую из России Яну Троянову в шоу «Последний герой». Несколько недель ведущая хранила молчание в соцсетях и только на днях вышла на связь с новостями.