Подвинула Троянову: стало известно, кто будет ведущей нового сезона шоу «Последний герой»

Ведущая Ксения Бородина заменила Яну Троянову в шоу «Последний герой», об этом сообщает StarHit.

Несколько недель Ксения Бородина хранила молчание в соцсетях и только на днях вышла на связь с тревожными новостями. Телеведущая пожаловалась, что ее покусали мошки в Таиланде. Некоторые предположили, что знаменитость решила отдохнуть в тропиках, но сегодня выяснилось, что на остров она прилетела по работе.

Оказалось, что на одном из островов Таиланда проходят съемки нового сезона шоу «Последний герой». Напомним, до этого ведущей нескольких сезонов была Яна Троянова, которая в 2022 году уехала из России.

Создатели шоу обещают новую концепцию шоу, которая выйдет под лозунгом «Остаться семьей». По задумке продюсеров, участниками шоу станут матери, отцы и их дети. Две команды по семь человек будут смешанными — состоять из представителей разных поколений. Обещают среди участников программы и знаменитостей.

Ранее мы писали о том, что журналисты выяснили, куда пропала 76-летняя звезда «Аншлага» Клара Новикова. Она призналась, что отказывается от участия в телепрограммах из-за нежелания быть втянутой в политические дискуссии.