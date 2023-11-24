Злые языки пророчат ей скорый развод: печальное выражение лица Булановой встревожило фанатов

Исполнительница Татьяна Буланова вышла замуж в начале лета этого года. Несмотря на то, что в паре, кажется, все хорошо, фанаты знаменитости уже пророчат ей скорой развод. Все дело в фотографии, на которой певица позирует вместе с супругом Валерием Рудневым, пишет Экспресс газета.

Злые языки и прежде пророчили развод паре, однако их предсказания не сбылись. После свадьбы исполнительница бросила молодого супруга уже через день и отправилась работать. Кроме того, звезда отказалась от медового месяца, чем натолкнула поклонников на определенного рода мысли.

На этот раз фанаты Булановой забили тревогу после посещения певицей ресторана. Из заведения появилась фотография, на которой певица в роскошной обстановке сидит в скромном сером свитере. При этом на ее лице еле видна улыбка, в то время как супруг выглядит совершенно иным образом. Многим в связи с этим показалось, что у пары наступили непростые времена, а саму исполнительницу сравнили с забившейся в угол мышкой.

Ранее Татьяна Буланова сообщила, что не могла ходить с бывшим мужем в приличные места. По словам звезды, их не пускали в заведения из-за спортивного наряда Владислава Радимова.