Злоупотреблял алкоголем: появились подробности состояния госпитализированного актера из «Жмурок»

На днях 42-летний актер театра им. Вахтангова Евгений Косырев попал в реанимацию прямо перед началом спектакля. Сегодня выяснилось, что мужчине стало хуже.

По данным Telegram-канала Mash, актера госпитализировали перед выступлением с болями в животе и слабостью. Оказывается, он уже попадал в больницу — тогда врачи провели Косыреву дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Проблемы со здоровьем у Евгения начались из-за злоупотребления алкоголем: еще два года назад у него обнаружили заболевание печени.

До госпитализации Евгений жаловался на высокую температуру, у него снова увеличился и заболел живот.

Врачи снова откачали у Косырева жидкость. Сейчас артист дышит при помощи кислородной маски и находится на лекарственной поддержке кровообращения. В театре им. Вахтангова его заменит другой актер.

Евгений Косырев, помимо игры в театре, снимался в известных российских картинах: «Склифосовском», «Жмурках», «Ангелах района» и других.

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