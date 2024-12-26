«У меня пока не получается жить»: Анна Седокова вышла на связь из больницы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла на связь и заявила, что все еще находится в больнице и лечится от нервного срыва после смерти бывшего мужа, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше», - написала певица в своем блоге.

Она также заверила, что находится на связи с мамой Яниса и его первой женой Саной Ошой. Вместе они, по словам Седоковой, пытаются организовать достойное прощание с Тиммой.

При этом семья баскетболиста неоднократно подчеркивала, что все организационные мероприятия взяла на себя его мама, а расходы покрываются за счет пожертвований, сделанных в Латвии.

«Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке страны стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких друзей… Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя», - разоткровенничалась Анна.

Она также решила не сдерживать эмоции и призналась в любви к Янису, заверив, что он навсегда останется в ее сердце.

«Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно-на земле и на небе. Я буду любить тебя вечно на земле и на небе!» - заключила Анна.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, певице Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоится прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, модель Сана Оша рассказала, что спортсмен два года не платил алименты их общему сыну Кристиану. По ее словам, Седокова стала причиной безденежья спортсмена, который еще несколько лет назад зарабатывал миллионы.