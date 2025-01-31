«Злоупотребление гелем»: раскрыта стоимость обновленной внешности 39-летней Юлии Волковой

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова потратила на пластические операции более 2,5 миллионов рублей.

Как рассказал Telegram-каналу «Звездач» пластический хирург Денис Агапов, 39-летняя артистка увеличила грудь и сделала эндоскопию лица.

«На лице Юлии есть неоспоримые признаки выполненной эндоскопии лица и злоупотребление гелем, который вводился щедро и в губы, и в среднюю зону лица, в особенности в скулы и под веки», - прокомментировал вмешательства специалист.

При этом хирург пояснил, что введенный гель сгладил все признаки того, какую именно эндоскопию делали Волковой, поскольку сильно деформировано положение нижнего века относительно исходных данных.

Ранее Юлия Волкова опубликовала в личном блоге новое фото, которое вызвало недовольство поклонников. По их мнению, певица сильно изменилась и не в лучшую сторону. При этом сама артистка отрицает хирургические вмешательства. Она заверила, что только колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы.