Новое фото экс-солистки «Тату» Волковой ужаснуло фанатов: изменилась до неузнаваемости

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в личном блоге новое фото, которое вызвало недовольство поклонников. Пользователи Сети отметили, что певица сильно изменилась и не в лучшую сторону.

Волкова делилась, что не делала пластику лица. Но при этом она не отказывается от услуг косметолога. По словам артистки, она колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы. И, судя по всему, она продолжает эксперименты.

На своей странице в соцсети Юлия разместила новое селфи и получила критику от фанатов. Они отметили, что Волкова изменилась до неузнаваемости и испортила себя. Некоторые даже сравнили ее с Майклом Джексоном.

«Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность», «Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица», - написали пользователи.