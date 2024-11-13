Новое фото экс-солистки «Тату» Волковой ужаснуло фанатов: изменилась до неузнаваемости
© Lomohov Anatoly/East News
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в личном блоге новое фото, которое вызвало недовольство поклонников. Пользователи Сети отметили, что певица сильно изменилась и не в лучшую сторону.
Волкова делилась, что не делала пластику лица. Но при этом она не отказывается от услуг косметолога. По словам артистки, она колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы. И, судя по всему, она продолжает эксперименты.
На своей странице в соцсети Юлия разместила новое селфи и получила критику от фанатов. Они отметили, что Волкова изменилась до неузнаваемости и испортила себя. Некоторые даже сравнили ее с Майклом Джексоном.
«Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность», «Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица», - написали пользователи.
Напомним, что в октябре 2024 года появилась информация, что группа «Тату» может воссоединиться. Сообщалось, что Лена Катина и Юлия Волкова могут вновь начать выступать вместе.
Ранее стало известно, за какую сумму группа «Тату» готова вернуться на сцену.