НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 ноября 2024, 17:55
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Новое фото экс-солистки «Тату» Волковой ужаснуло фанатов: изменилась до неузнаваемости

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова ужаснула фанатов изменениями во внешности.
Новое фото экс-солистки «Тату» Волковой ужаснуло фанатов: изменилась до неузнаваемости

© Lomohov Anatoly/East News

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в личном блоге новое фото, которое вызвало недовольство поклонников. Пользователи Сети отметили, что певица сильно изменилась и не в лучшую сторону.

Волкова делилась, что не делала пластику лица. Но при этом она не отказывается от услуг косметолога. По словам артистки, она колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы. И, судя по всему, она продолжает эксперименты.

На своей странице в соцсети Юлия разместила новое селфи и получила критику от фанатов. Они отметили, что Волкова изменилась до неузнаваемости и испортила себя. Некоторые даже сравнили ее с Майклом Джексоном.

«Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность», «Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица», - написали пользователи.

Новое фото экс-солистки «Тату» Волковой ужаснуло фанатов: изменилась до неузнаваемости

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что в октябре 2024 года появилась информация, что группа «Тату» может воссоединиться. Сообщалось, что Лена Катина и Юлия Волкова могут вновь начать выступать вместе.

Ранее стало известно, за какую сумму группа «Тату» готова вернуться на сцену.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Юлия Волкова
певица
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