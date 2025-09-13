«Берегитесь, не ведитесь на развод»: Маргарита Симоньян после операции заявила об атаке мошенников

Перенесшая серьезную операцию Маргарита Симоньян заявила об атаке мошенников. В своем Telegram-канале журналистка предостерегла подписчиков и призвала их «не вестись на развод».

Недавно Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выявили тяжелую болезнь, из-за которой ей назначили операцию на груди. Пережив серьезное хирургическое вмешательство, жена Тиграна Кеосаяна столкнулась с новыми проблемами. Главный редактор RT заявила, что на ней пытаются нажиться злоумышленники в соцсетях. Выяснилось, что подписчики журналистки пожаловались на массовые добавления в другой канал, якобы созданный от ее имени.

«Ни я, ни мои помощники никогда никого никуда не добавляем. У меня три официальных канала: основной, домашний и канал по литературе и истории. Все они отмечены голубыми галочками, подтверждающими принадлежность канала. Все остальные каналы никакого отношения ко мне не имеют — это фейки. И никому не рекомендую криптовалюту. Берегитесь обманщиков, не ведитесь на развод», — высказалась Маргарита Симоньян.

Напомним, сейчас журналистка переживает непростой период в жизни: с конца декабря 2024 года ее муж Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает супруга в больнице.

Ранее писатель Олег Рой заявил, что Маргарита Симоньян заболела из-за находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: «Все мы знаем, какой сложный период выпал на долю их семьи».