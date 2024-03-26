«Злость и непонимание»: Валя Карнавал посетила стихийный мемориал у «Крокуса»

Артистка не сумела сдержать слез, когда увидела горы цветов, возложенных людьми в память о жертвах теракта. Звезда с трудом смогла найти слова, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.

«Словами не описать все то, что каждый гражданин нашей страны сейчас чувствует. Это и боль, и сожаление, и злость, и ненависть, и просто непонимание лучившегося», — заявила блогер.

Карнавал также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте, а также сил тем, кто в результате трагедии потерял своих близких. Певица уточнила, что по счастливой случайности никто из ее окружения не оказался в «Крокус Сити Холле» в день теракта. Вдобавок она вспомнила о собственных выступлениях в этом концертном зале.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» случился теракт. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало свыше 180 человек.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид возложил букет цветов у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла».