Злорадствующий над смертью Заворотнюк Потап вел с артисткой различные мероприятия

Украинский певец Потап со злорадством отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк. После он удалил пост из-за хейта подписчиков. Telegram-канал «Небожена» вспомнил, как артист вел вместе со звездой «Моей прекрасной няни» различные мероприятия.

Когда в 2008 году закончился сериал, Заворотнюк активно участвовала в различных проектах, в том числе вместе с Потапом. Он вел с Анастасией премию в Киеве и снялся с артисткой в кулинарном шоу.

«Это украинство головного мозга. Опасная болезнь», — прокомментировал канал поступок певца.

Между тем, украинский артист попытался оправдаться за странный пост. Он утверждает, что скриншот сториз якобы обработали в рамках некой «российской» информационно-психологической операции с целью «выставить украинцев в негативном свете».

«С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю и светлая память ей», — сказал он. Однако многие подписчики видели слова Потапа и обвинили его во лжи.

Напомним, Потап написал следующие слова: «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь». За это его раскритиковали не только россияне, но и соотечественники.