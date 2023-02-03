«Злой умысел»: Волочкова впервые прокомментировала подставу от звездной коллеги

Совсем недавно на YouTube-канале Алены Жигаловой вышло новое интервью с Анастасией Волочковой, и это событие стало самым обсуждаемым cреди публики. Как считают многие пользователи Сети, журналистка специально предложила шампанское балерине, чтобы выставить ее не в самом лучшем свете. После этого общественность разделилась на два лагеря: кто-то встал на защиту Анастасии, а кто-то — вновь посмеялся над пристрастием знаменитости к алкоголю. В эксклюзивном комментарии для издания «Teleprogramma» Волочкова впервые прокомментировала ситуацию.

Балерина заявила: время, выбранное для записи шоу, оказалось крайне неудачным. Анастасия была уставшей после долгого перелета и испытывала невыносимую боль в тазобедренном суставе. К тому же накануне интервью в доме Волочковой состоялось грандиозное мероприятие по случаю ее дня рождения. В сложившихся условиях звезда была «выхолощена энергетически».

«Не хочу верить в то, что у Алены был злой умысел. Я думаю, что таким образом она хотела отметить мой день рождения в рамках программы. Так она мне сказала», — высказалась Волочкова.

Несмотря на то, что балерина встала на защиту журналистки, она отметила: вопросы ей задавали не те, на которые она рассчитывала. Однако Анастасия предположила, что это была часть необычного формата интервью.

«Отвечала, как могла, по своему обыкновению», — резюмировала знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова усомнилась в том, что из-за травмы сможет продолжить свою карьеру. Подробности читайте в этой статье.