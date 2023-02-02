Едва передвигающаяся Анастасия Волочкова усомнилась в том, что сможет дальше танцевать

Совсем недавно Анастасия Волочкова очень обеспокоила своих поклонников. В эфире одного шоу она на всю страну заявила, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и виной всему непрекращающиеся боли в тазобедренном суставе. В новом интервью для издания «Teleprogramma» балерина рассказала о своем самочувствии.

Так, знаменитость сообщила: ее травмой занимается главный спортивный врач страны. Медик настоятельно рекомендовал ей подумать о своем здоровье и несколько дней провести дома в покое. Однако, как говорит Анастасия, это невозможно: она постоянно снимается в проектах и готовится к танцевальному шоу. Правда, проблемы с суставом настолько серьезные, что Волочкова уже начала переживать за дальнейшую карьеру.

«Все мое время расписано по минутам, а доктора мне в один голос твердят: нужен покой. Больше всего меня тревожит: смогу ли я выйти на сцену 8 февраля? Быть или не быть моему творчеству, смогу ли я продолжить танцевать?» — усомнилась балерина.

К слову, подобное заявление очень обеспокоило поклонников Анастасии, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, как проблемы из детства отразились на поведении 47-летней Волочковой. Подробности читайте в этой статье.