«Зло имеет свойство бумеранга»: Никита Михалков раскрыл причину неудач Моргенштерна*

Режиссер Никита Михалков назвал объявленного в розыск в России популярного среди молодежи рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) жертвой либеральной диктатуры, инструментом которой он изначально являлся.

По мнению режиссера, 26-летний музыкант участвовал в системном подтачивании самосознания самых юных граждан страны.

«Те, кто осознанно занимаются деструктивным контентом во всех областях жизни нашего общества, они не всегда понимают, что зло имеет свойство бумеранга», – отметил Михалков в новом выпуске «БесогонТВ».

Михалков напомнил, что Моргенштерн* развращал молодежь кадрами употребления алкоголя, сорил деньгами на камеру, а после начала СВО сделал ряд антироссийских заявлений и сбежал из страны. В итоге музыкант развелся с женой, остался за границей один, попал в наркотическую зависимость и оказался в реабилитационном центре.

«Он не глупый человек и прекрасно понимает, что с ним случилось и почему это с ним случилось», – заключил Михалков.

Ранее Алишера Моргенштерна* объявили в федеральный и международный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. В соцсетях артист признался, что 2025 год начался для него не самым лучшим образом. Теперь для артиста заметно сузился список стран, в которые он может прилетать.

*Признан иностранным агентом на территории России