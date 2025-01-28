Мучает один вопрос: иноагент Моргенштерн* не понимает, почему его объявили в розыск

Рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории России) объявили в федеральный и международный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. В соцсетях артист выразил свое негодование. Он заявил, что не понимает причину таких мер.

Моргенштерн* написал у себя на канале, что 2025 год начался для него не самым лучшим образом. Теперь из-за международного розыска для артиста заметно сузился список стран, в которые он может прилетать.

Рэпер задался вопросом на тему причины объявления в розыск. Он заявил, что хочет когда-нибудь узнать ее, а пока будет отвечать лишь на вопросы подписчиков из реабилитационного центра, где проходит лечение.

Ранее 26-летний Моргенштерн* рассказал, как прошла первая неделя в рехабе. Там молодой артист проходит лечение по избавлению от зависимостей.

*признан иноагентом на территории России