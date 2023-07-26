Злится до сих пор: Аскольд Запашный узнал неудобный факт о жене, который она долго держала в секрете

Российский артист цирка Аскольд Запашный рассказал на шоу «Семейный вопрос», что его супруга втайне от него решила поменять фамилию. Дрессировщик совершенно случайно увидел документы жены в магазине. Об этом сообщает Газета.Ru.

Элен Райхлин-Запашная отметила, что Аскольд узнал о смене фамилии спустя год. Все выяснилось, когда однажды они вместе пошли покупать алкоголь. Сам артист не взял с собой документы, и Элен показала сотруднице магазина свой паспорт.

«Тут-то он все и увидел. Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится», – поделилась жена Запашного.

Когда пара расписывалась, девушка взяла только фамилию Аскольда. Но некоторое время спустя Элен захотела добавить к ней девичью фамилию и поменяла документы. Дрессировщик признается, что до сих пор не понимает логики жены.

Напомним, пара вместе уже 20 лет. В браке у них появились на свет две прекрасные дочки, которые решили продолжить цирковую династию. Девочки выступают на манеже Большого Московского цирка вместе с отцом и дядей.

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