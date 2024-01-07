«Злейшему врагу не пожелаю»: Бузова пожаловалась на болезнь

Сестра Ольги Бузовой Анна нашла нужным рассказать подписчикам в соцсетях о своем самочувствии. Модель неудачно заболела прямо под Новый год.

Оказывается, Анна заранее знала, что праздники может провести в больнице вместе со своим избранником Константином Штыркиным. При этом она решила не раскрывать диагноз, который ей поставили медики.

Девушка отмечает, что теперь они с бойфрендом вынуждены каждый день ездить на перевязки.

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу, хотя у меня таких нет, не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли», – добавила сестра Бузовой.

Кроме того, Анна пожаловалась и на погоду в столице. Как утверждает Бузова, она не могла выйти на свежий воздух из-за сильного мороза.

«Я несколько раз честно пыталась выйти погулять, но через 5 минут передумывала», – заключила модель.

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