«Я такое люблю!»: Клава Кока планирует объездить с Повериным «все дикие места»

Клава Кока рассказала, как отмечает новогодние праздники. Девушка решила провести долгожданные выходные в Африке. Она уехала с бойфрендом Александром Повериным в Кейптаун. Кадры с отдыха певица выложила в своем микроблоге.

Пара поселилась в районе с цветными домами. Они уже успели загореть и поплавать в Атлантическом океане.

«В планах взять тачку и объездить все нетуристические и даже дикие места. Я такое люблю больше всего! Но и в черте города тут тоже очень классно!» – прокомментировала артистка.

Напомним, Клава Кока состоит в романтических отношениях с Повериным полгода. Александр стал победителем шоу «Сердце Клавы», где мужчины со всей страны собрались, чтобы доказать свое право быть вместе с исполнительницей.

Ранее мы писали, что бывший избранник Ани Лорак начал встречаться с моделью по имени Анастасия. Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и певица развелись еще несколько лет назад. Пока Ани Лорак воспитывает их общую дочь, мужчина не страдает в одиночестве и крутит романы с разными девушками.