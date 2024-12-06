Zivert обмазала вазелином Лолиту на красной дорожке новогоднего концерта. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в Москве состоялся праздничный концерт «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». Традиционно, на мероприятии собрался весь свет российского шоу-бизнеса. На красной дорожке встретились певицы Лолита и Zivert. Исполнительница хита Life была одета в черный латексный костюм, который зачем-то был обмазан вазелином.

«Я тебя поздравляю с сумасшедшим треком!» — отвлеклась от интервью Лолита и приобняла певицу.

Zivert поспешила предупредить знаменитость, что ее костюм намазан вазелином, но было уже поздно.

«Ничего страшного. Я тебя люблю. Ты как всегда богиня. Богиня! Я теперь пахну моей любимой певицей, кстати», — сказала Лолита, измазавшая руки в вазелине.

Ранее мы писали о том, что 34-летняя певица Zivert предстала в новом образе и ответила на критику фигуры.