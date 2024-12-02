«Жутковато»: Митя Фомин рассказал о преследованиях фанатки

Певец Митя Фомин рассказал о преследовавшей его фанатке, которая даже не являлась поклонницей его творчества. Звезда в интервью Леди Mail отметил, что иногда ему становилось жутко.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» вспомнил о девушке, которая преследовала его. Сначала она узнала телефон, а потом и адрес мужчины.

«Писала мне письма, оставляла сообщения на автоответчике, звонила, рассказывала какие-то детали дня таким образом, что было понятно — она за мной следит. В какие-то моменты становилось даже жутковато», – поделился певец.

Фомин узнал, что она даже не являлась поклонницей его творчества. По его словам, сталкерша хотела попасть в группу «ВИА Гра» и думала, что мужчина ей в этом поможет.

«Но так как я был бессилен, на меня лились и обиды, и разочарование, и гнев. В полицию не обращался, как-то все само собой разрешилось», – добавил он.

Звезда признался, что даже после этого случая не стал нанимать телохранителя. Он называет себя неконфликтным человеком, но на больших мероприятиях может попросить об охране.

«Особенно когда это касается публичных выходов, красных дорожек и премий, где большое количество фанатов и внимания прессы», — заключил он.

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