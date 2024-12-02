Молодая жена Михаила Ширвиндта пригрозила хейтерам «ведьминскими способностями»

Молодая Жена телеведущего Михаила Ширвиндта заявила о своих ведьменских способностях и пригрозила хейтерам, критикующим ее 32-летнюю разницу в возрасте с супругом. Анастасию возмутил комментарий пользователя, назвавшего ее мужа педофилом.

«Я хорошо выучила энергетический закон, гласящий, что негатив, выраженный таким образом, ударяет по тому, кто его выражает. А с моими ведьминскими способностями, друзья...лучше не связывайтесь», — пригрозила Анастасия в своем блоге.

Она также призналась, что еще пару лет назад «зарефлексировала» бы, прочитав такой отзыв о ее муже, но сейчас поняла, что в людях много злости, и они выводят ее из себя таким образом.

«Люди имеют право иметь свое мнение. Не хочешь, чтобы его высказывали, не заводи соцсети», - констатировала Анастасия.

Напомним, у журналистки Анастасии Пономаревой случился роман с женатым на тот момент Михаилом Ширвиндтом, когда ей было 22 года. Пара поженилась в 2019 году, а 10 мая 2020 года у супругов родился сын.

Ранее жена Михаила Ширвиндта заявила о проблемах в браке из-за разницы в возрасте. Анастасия также признавалась, что стыдилась Михаила, так как их отношения осуждали не только окружающие, но и родственники.