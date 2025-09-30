«Жутковато»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции за 1,7 млн рублей

Певица Рита Дакота вышла на связь с поклонниками после новой пластики лица. За операцию она заплатила 1,7 млн рублей. Однако пока ее глаза выглядят «жутковато».

В личном блоге Рита опубликовала первое фото после вмешательства, на котором показала новый разрез глаз и отеки, которые сохраняются после операции. Впрочем, артистка дала понять, что уже видит результат и довольна им.

«Это швы фиксаторы-сеточка, чтобы меньше отек был и лучше срослось, не пугайтесь, их завтра снимут, и там все будет гладко. Но пока выглядит жутковато, согласна. У нас такая колбаса на Комаровском рынке в Минске была», - поделилась Дакота.