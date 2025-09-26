«У него такого никогда и ни с кем не было»: жена Соколовского впервые раскрыла причину его измен в первом браке

Жена певца Влада Соколовского Ангелина впервые высказалась о причине измен мужа в первом браке. По ее мнению, артист был неверен Рите Дакоте, так как у них отсутствовала химия. Об этом она рассказала в шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!».

Скандальный развод Соколовского и Дакоты состоялся несколько лет назад. Было не секретом, что брак разрушился из-за измен исполнителя. Причем о предательстве мужа Рита узнала во время беременности. Простить Влада блогерша так и не смогла, поэтому спустя год после рождения дочери они официально расстались.

После развода певец сошелся с Ангелиной, но и этот союз оказался шатким. Они постоянно расходились и вновь сходились. Сейчас они уже женаты, но многие до сих пор припоминают Владу прошлые ошибки. Так, в реалити-шоу на него «набросилась» с претензиями Айза. Она поддерживала Риту Дакоту во время развода.

Ведущий проекта решил узнать, что сама Ангелина думает по поводу неверности мужа в первом браке. И она ответила, что знает причину измен.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», - поделилась Соколовская.

Ответ девушки Айзе не понравился. Она свое мнение по поводу Влада не изменила и назвала его «ред флагом».

Ранее Влад Соколовский рассказал, что его дочь улетает учиться в США.