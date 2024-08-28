«Жутко становится»: Баста рассказал о своем райдере

Баста вспомнил, как увидел в гримерке «кладбище вареных ног» из-за ошибки в райдере. Об этом сообщает издание Men Today.

По словам Басты, он не привередлив в составлении райдера. В нем не прописан алкоголь, деликатесы, но зато отмечены «кофе, вода и что-то по мелочи». По словам артиста, он мог бы «шиковать», но ему не хочется придавать еде и райдеру большое значение. Более того, Баста отметил, что райдер составляется преимущественно для его команды: сам музыкант не ест перед концертом.

Рэпер признался, что предпочитает простую еду. Одним из любимых блюд Басты являются сосиски. В последнее время он стал сладить за питанием и весом и отказался от полуфабрикатов. Вместо сосисок музыкант запросил у организаторов 6 порций вареной индейки. Правда, из-за своей ошибки Баста увидел в гримерке «кладбище вареных ног».

«Когда я вносил ее в райдер, я плохо себе представлял, как выглядит ножка индейки, думал, что она особо от куриной не отличается, а оказалось, что она ненамного меньше человеческой. И вот ты заходишь в гримерку и видишь это кладбище вареных ног, жутко становится», — высказался артист.

Ранее рэпер Баста назвал несовместимым алкоголь и концертную деятельность. Подробности читайте в этой новости.