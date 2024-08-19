«Снимаю шляпу»: Баста высказался о выступающих пьяными артистах

Известный рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) назвал несовместимым спиртное и тяжелую концертную деятельность. Об этом пишет mentoday.ru.

Как признался музыкант, он «снимает шляпу» перед артистами, которым удается достойно выступать, находясь в нетрезвом состоянии. По мнению рэпера, практически невозможно пьяным провести выступление качественно.

Вакуленко также рассказал, что секрет его хороших выступлений состоит в отдыхе.

«Молодецкое расписание, когда я колотил по 27 концертов в месяц, мне уже не потянуть. Представляешь, я выхожу на сцену на 12-м концерте и понимаю, что у меня впереди еще 15 – просто жуть! Поэтому сейчас мы стараемся после 3-4 концертов делать 2-3 дня разгрузки», — заявил Баста.

Кроме того, исполнитель выразил уверенность в том, что в «постоянной «колотьбе» сильно страдает качество работы. Артист желает эмоционально что-то выносить с концертов. Он также считает нечестным выступать перед аудиторией в уставшем состоянии.

Знаменитость добавил, что разгрузил свой график также для того, чтобы чаще проводить время с близкими.

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