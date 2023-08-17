«Жуткие заболевания, типа онкологии»: пытавшаяся зачать Семенович оказалась на операционном столе

45-летняя певица Анна Семенович отправилась в больницу ради проведения повторной процедуры заморозки яйцеклеток. С подписчиками артистка вышла на связь буквально сразу после операции и рассказала им о своем самочувствии.

По признанию экс-солистки «Блестящих», все прошло безболезненно и крайне комфортно для нее. Также Анна назвала бредом то, что многие считают, якобы эта процедура весьма опасная и способна даже вызывать рак.

«Я это называю «отложила яйца». Есть мифы, что процедура очень вредна, вызывает жуткие заболевания, типа онкологии, но это все бред», - отметила Семенович.

Напомним, что впервые на замораживание яйцеклеток Анна пошла в 2021 году, так как не теряла надежду стать мамой, когда будет готова. Несколько месяцев назад певица, наконец, встретила мужчину, с которым захотела построить семью. Однако пока им так и не удалось зачать ребенка. Сама Семенович признавалась, что они активно работают над этим, так как она сильно хочет родить дочь.

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