«Жуткие четыре месяца жизни»: нашлась еще одна жертва стилиста Николая Овечкина

Стилиста Овечкина обвинили в неуплате денег сотрудникам за клип «Царица» Анны Asti. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После публичных обвинений Инстасамки в адрес Николая Овечкина в невыполнении обязательств, нашлась еще одна жертва стилиста. Коллега Овечкина, Александра Панаитова, рассказала, что работала над нарядами для съемки клипа «Царица» Анны Asti. Подрядчиком был Овечкин, который должен был заплатить девушке за услуги. Однако денег она так и не получила.

«Я просто не получала деньги на закупки в сроки. Стилисту, который знает, что я еду в магазин, должны были выделяться средства. Мне здесь и сейчас нужна была крупная сумма денег, чтобы собрать огромное количество образов», — рассказала она.

В итоге Панаитовой пришлось платить из своего кармана.

«Я деньги не получаю, но не могу подвести команду. Таким образом, за месяц ушел почти миллион рублей. Я остаюсь практически без денег, потому что этот миллион был выделен у меня на жизнь. Это были абсолютно жуткие три или четыре месяца моей жизни», — пожаловалась стилист.

Ранее мы писали о том, что Николай Овечкин ответил на обвинения Инстасамки в мошенничестве.