«Вопрос решается»: Николай Овечкин ответил на обвинения Инстасамки в мошенничестве

Николай Овечкин ответил на обвинения Инстасамки в мошенничестве. Подробности приводит Super.ru.

Рэперша обвинила стилиста в краже 3 млн рублей. Певица рассказала, что накануне решила привлечь для съемок клипа Овечкина. Он выставил знаменитости чек за свои услуги на 3 миллиона рублей.

По словам Инстасамки, изначально она заключила со стилистом контракт на крупную сумму. Но прежде чем подписывать долгосрочное соглашение, попросила его начать работу с одного проекта — клипа Boss. На реализацию этой первой части был выделен денежный аванс, часть которого стилист якобы не направил на съемки.

Инстасамка подчеркнула, что уже не одна команда считает себя жертвой и намерена присоединиться к коллективному заявлению в правоохранительные органы.

В ответ на обвинения Овечкин дал комментарий, в котором подтвердил, что происходит юридическое урегулирование.

«Я поговорил с командой юристов. Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле» — подчеркнул стилист.

Овечкин заявил, что он пытался прийти к договоренности. Он также отметил, что контракт, по его версии, содержал пункт о неразглашении. По этой причине стилист не может давать публичные комментарии в настоящий момент.

