Жуткие боли: Ларисе Долиной срочно понадобилась помощь врачей

У Ларисы Долиной возникли проблемы со здоровьем из-за слишком загруженного графика. 69-летняя звезда травмировала плечо и обратилась за помощью к медикам.

Народная артистка пожаловалась врачам, что практически не может шевелить рукой и испытывает жуткие боли в плече. После ряда обследований выяснилось, что исполнительница «Погоды в доме» повредила сухожилие, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Знаменитости посоветовали не поднимать тяжести и уменьшить нагрузку. Как только Долина восстановится после травмы, ей нужно будет пройти специальный курс ЛФК.

Несмотря на это, Долина не собирается отказываться от активных гастролей по России и спектаклей.

Напомним, в прошлом году звезда стала жертвой телефонных мошенников. Артистка отдала им практически 200 млн рублей и продала собственную квартиру. Оказалось, что Долина поверила злоумышленникам из-за видео допроса на фоне российского флага и портрета Владимира Путина. Тем не менее певица продолжает хозяйничать в квартире, от которой избавилась по указанию аферистов.