Видео с Путиным и российским флагом: как мошенники «развели» Долину на 200 млн рублей

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Народная артистка отдала им около 200 млн рублей и продала по их указанию квартиру в центре Москвы. Звезда поверила злоумышленникам после видео на фоне российского флага и портрета Владимира Путина.

Весной прошлого года злоумышленники позвонили Долиной, представившись ректором МГИКа и сотрудниками ФСБ. Ей сообщили о якобы оформленном кредите на ее имя под залог квартиры. Чтобы усилить убедительность, мошенники прислали видеоролик, имитирующий допрос задержанной женщины, которая якобы взяла этот займ. Запись была сделана на фоне российского флага и портрета президента Владимира Путина, что, по всей видимости, и убедило Долину в достоверности информации, пишет Telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказались данные с допроса знаменитости.

В мае 2024 года мошенники убедили Долину избавиться от квартиры в Ксеньинском переулке, чтобы якобы «перекрыть» незаконную сделку. Певица обратилась к риелторам, которых рекомендовали мошенники, и продала недвижимость за 112 миллионов рублей (ниже рыночной стоимости из-за спешки). Полученные деньги она передала «курьеру», которая действовала по указанию аферистов.

В июле мошенники предприняли вторую попытку, заявив, что на Долину оформлен кредит в 50 миллионов рублей под залог загородного дома. Они убедили певицу взять новый кредит, чтобы «перекрыть» предыдущий. Однако попытки Долиной получить займ в банках оказались безуспешными. Всё это время злоумышленники оказывали на певицу сильное психологическое давление, угрожая ей и её близким.

«Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», — сказала артистка.

Но, когда журналисты все же узнали о ситуации Долиной, мошенники перестали ей звонить, и она поняла, что была обманута.

Напомним, исполнительница хита «Погода в доме» продолжает хозяйничать в квартире, которую продала по мошеннической схеме. В Сеть попало видео, как артистка проводит урок по вокалу в той самой недвижимости.