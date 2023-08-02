Журналисты зашли слишком далеко: раскрыта правда о драке в доме рок-певицы Светланы Сургановой

Суд вынес решение по иску психолога Натальи Грэйс к телеканалу, который сообщил о драке в доме рок-певицы Светланы Сургановой. Ее фактически обвинили в дебоше в присутствии артистки.

Подробности дела сообщает сайт mk.ru.

Суд пришел к выводу, что драка – лишь выдумка журналистов.

Случай, который рассматривали на заседании, относится к 2021 году. Петербургские телевизионщики сообщили, что встреча психолога Натальи Грэйс, помощницы Сургановой Натальи Самсоновой и двух женщин-режиссеров закончилась недружественно. На сайте одного из телеканалов и вовсе появилась информация, что психолог затеяла драку, в которой пострадала помощница певицы. Эти сведения подтвердила даже директор знаменитости.

Теперь журналистам и ей придется дать опровержения. Грэйс не понесет уголовной ответственности. Выяснилось, что какой-то инцидент имел место в доме, им занималась полиция. Однако дознаватель пришел к выводу, что Грэйс не наносила удары Самсоновой.

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