Журналисты выяснили, куда пропала ведущая закрытый образ жизни Ирина Муравьева

Актриса Ирина Муравьева довольно редко выходит в свет и дает интервью, поэтому многим неизвестно, что происходит в ее жизни. На самом деле звезда кинематографа по-прежнему работает, а с журналистами не общается, так как считает, что ее зрителю это не нужно. Об этом сообщает News.ru.

Популярность Муравьева получила после фильма «Москва слезам не верит». Первое время она не могла привыкнуть к всеобщему вниманию, но потом осознала – люди восхищаются не ей, а ее образом в кино.

С возрастом Ирина Владимировна все реже стала появляться на экране, но театр ее не отпускает. По сей день она задействована в спектаклях «Женитьба», «Не в свои сани не садись» и «Всегда звоните Долли!» в Малом театре в Москве. Также иногда артистка устраивает творческие вечера.

Но ее личная жизнь от публики закрыта. Еще меньше о семье Муравьева начала говорить после смерти мужа в 2014 году. Режиссер Леонид Эйдлин скончался из-за инсульта. Также у актрисы есть двое сыновей – Даниил и Евгений. Старший является выпускником ВГИКа, а младший занимается ресторанным бизнесом.

Ранее стало известно, что сын Ирины Муравьевой выбрал копию бывшей супруги и женился на ней.