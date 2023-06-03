Нереальное сходство: сын Ирины Муравьевой выбрал в жены копию бывшей супруги
Сын Ирины Муравьевой выбрал копию бывшей супруги и женился на ней.
Сын звезды «Москва слезам не верит» Евгений Эйдлин развелся с актрисой Вероникой Делион, с которой прожил шесть лет. Однако спустя восемь месяцев после развода Евгений женился вновь. В этот раз выбор пал на 24-летнюю Полину Ефанову.
Оказалось, что именно Евгений был инициатором развода. Он подал на расторжение брака в июне, а официально пара развелась в сентябре. У них есть сын Леонид.
На данный момент экс-супруга по уши ушла в работу. Она много играет в спектаклях, а подробности личной жизни не раскрывает.
Однако Евгений уже счастлив в новом браке. С Полиной он сыграл свадьбу в Тбилиси 30 января. Многие отмечают сходство Полины с бывшей женой Эйдлина — жгучая темноволосая брюнетка.
Отмечается, что девушка работает адвокатом, любит искусство и путешествия. Самое ее значимое увлечение — яхтинг. К слову, к нему и давно тяготит Евгений.
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