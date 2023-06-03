Нереальное сходство: сын Ирины Муравьевой выбрал в жены копию бывшей супруги

Сын звезды «Москва слезам не верит» Евгений Эйдлин развелся с актрисой Вероникой Делион, с которой прожил шесть лет. Однако спустя восемь месяцев после развода Евгений женился вновь. В этот раз выбор пал на 24-летнюю Полину Ефанову.

Оказалось, что именно Евгений был инициатором развода. Он подал на расторжение брака в июне, а официально пара развелась в сентябре. У них есть сын Леонид.

На данный момент экс-супруга по уши ушла в работу. Она много играет в спектаклях, а подробности личной жизни не раскрывает.

Однако Евгений уже счастлив в новом браке. С Полиной он сыграл свадьбу в Тбилиси 30 января. Многие отмечают сходство Полины с бывшей женой Эйдлина — жгучая темноволосая брюнетка.

Отмечается, что девушка работает адвокатом, любит искусство и путешествия. Самое ее значимое увлечение — яхтинг. К слову, к нему и давно тяготит Евгений.

Ранее мы писали, что 74-летняя актриса Ирина Муравьева удивила Санкт-Петербург своим внешним видом.