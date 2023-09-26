Уехал из дома: куда пропал покинувший пост ведущего КВН Александр Масляков

Стало известно, куда пропал популярный ведущий передачи КВН Александр Масляков. 81-летний мужчина покинул свой пост и занимается здоровьем. Об этом сообщает Popcake.tv.

Вот уже несколько месяцев о звезде ничего не слышно, его давно не видели в Москве. В конце прошлого года он объявил о том, что уходит из знаменитого шоу. Поклонники решили, что это связано с состоянием здоровья кумира, и оказались правы.

Из-за проблем со здоровьем Масляков даже отказался посещать выступления участников Клуба веселых и находчивых как зритель или член жюри. В окружении Маслякова объяснили, что для человека в таком возрасте три часа съемок – очень большое испытание. Скорее всего, он бы не смог спокойно сидеть в стороне, а постоянно находился бы под камерами.

Журналисты узнали, что по советам врачей телеведущий проводит много времени на природе. Прошлым летом он отдыхал на роскошной даче, которую уже прозвали дворцом. Мужчина наслаждался прекрасной погодой и тишиной. Сын знаменитости не рассказывает о состоянии отца, предпочитая беседовать лишь на рабочие темы.

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