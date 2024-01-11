Журналисты выяснили, куда пропал сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

Появилась информация о том, где сейчас сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров. Он не так часто появляется в публичном пространстве и на светских мероприятиях, поэтому иногда довольно непросто узнать, где пропадает артист. О его нынешней деятельности сообщило издание News.ru.

По данным источника, Алексей продолжает дело матери и активно играет в театре, снимается в фильмах. Еще несколько лет назад Макарову удалось прославиться благодаря ролям в проектах «День выборов», «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики». Но и сейчас популярность артиста никуда не ушла. Он по-прежнему крайне востребован у отечественных режиссеров.

2023 год был богат для Алексея на успешные киноленты. Так, он появился в «Актрисах», «Операции Неман», «Родных людях». Также он много играл и на театральной сцене. Зрители могли видеть его в постановках «Калина красная» и «Доктор знает все». А в 2024 году ожидается выход еще минимум пяти его новых фильмов.

Известно также, что на данный момент сердце артиста занято. Он женат на стюардессе Полине. Это его четвертый брак. Подробностей отношений Макаров предпочитает не раскрывать, даже свадьбу он сыграл тайно.

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