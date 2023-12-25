Куда пропал звезда «Мажора» Никита Панфилов

Российский актер Никита Панфилов известен зрителям по сериалам «Мажор», «Сладкая жизнь» и «Пес». В последнее время он редко выходит в свет и не появляется в соцсетях. Но артист продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Почти 10 лет Никита служил в МХТ имени Чехова, но после он решил начать строить актерскую кинокарьеру. После этого, актер принял приглашение актера и художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина присоединиться к нему, пишет News.ru.

Соломин позвал Панфилова и предложил роль Мебиуса в «Физиках» Дюрренматта. Актер тогда рассказывал, что соскучился по сцене, по «запаху театра».

Помимо «Физиков», артист играет в сериале «Акушер». Также он снялся в главной роли в сериале «Продолжение вещей», который выйдет на экраны в 2024 году.

Артист наотрез отказался от социальных сетей. Он отметил, что благодаря этому у него появилось больше свободного времени, и стало меньше хейта.

В 2017 году Никита женился на Ксении Соколовой, которая работает стоматологом. Супруги воспитывают дочь Аврору. Также у него есть сын Добрыня от предыдущего брака.

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