Журналисты выяснили, как живет уехавший из РФ певец Валерий Леонтьев. Об этом сообщает портал News.ru.

Уже больше года Леонтьев не проживает на территории России. Артист отказался от выступлений на сцене, светских мероприятий и общения с прессой. Вот почему в Сети так мало информации о нем.

По данным источника, певец обосновался в Майами в собственном доме. Недвижимость Леонтьева находится в элитном районе на закрытой территории. Известно, что в США знаменитость владеет бизнесом: он открыл гостиницы и парикмахерские для собак.

Несмотря на имеющуюся от дела прибыль, Леонтьев иногда приезжает в Россию на заработки. Отмечается, что из-за плохого самочувствия он не снимается на ТВ. Зато артист радует поклонников появлениями на частных мероприятиях.

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