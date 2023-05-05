Считавшийся бездетным Валерий Леонтьев решился на признание

74-летний певец Валерий Леонтьев – женатый человек. С 1998 года он состоит в браке с Людмилой Исакович, однако детей у супругов нет.

В разные периоды певцу приписывали наследников от фанаток, известных исполнительниц. В одном из старых интервью он решил поставить точку в этой теме.

Согласно одной из версий, у певца есть сын Патрик, рожденный в результате бурного романа с артисткой Лаймой Вайкуле. Леонтьев прокомментировал слухи: «Это газетный сын, их у меня много, больше, чем у лейтенанта Шмидта».

Леонтьев отметил, что фанатки часто писали ему: сначала это были письма романтического содержания, потом половина посланий стала содержать просьбы прислать денег.

Леонтьев давно проживает в США, однако порой тайно приезжает в Россию для выступления на корпоративах. Артист готов петь минимум за 3,5 млн рублей.

Большие концерты его не интересуют. Вместо двухчасовых концертов артист предпочитает 40-минутные выступления. При этом исполнителю не просто прилетать в Россию – здоровье уже не то. Единственное, что вынуждает это делать, - деньги.