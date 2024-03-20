Журналисты выяснили, что в доме комментатора Василия Уткина было нашествие крыс. Об этом сообщает mk.ru.

Когда Василий Уткин стал популярен, он приобрел квартиру в сталинском доме в Москве по адресу Фрунзенская набережная, дом 50. Казалось бы, элитное жилье, серьезные соседи и никаких проблем. Однако на самом деле беды с жилплощадью все-таки были.

Как сообщают журналисты, дом получил прозвище «Дом свергнутых вождей» из-за того, что в нем до конца своих дней жили Лазарь Каганович и Георгий Маленков, участвовавшие в заговоре против Хрущева. Кроме того, тишину и порядок нарушала футбольная «коробка», расположенная во дворе дома. Сообщается, что между жильцами дома даже возник спор насчет того, стоит ли реконструировать футбольное поле или нет.

Были проблемы и с внутренними комуникациями. Так, к каждой квартире дома был подведен мусоропровод, который позже заварили — почти во всех домах с подобной системой в Москве заводились тараканы, а в здании, где жил Уткин, к жильцам наведывались крысы.

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