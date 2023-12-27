Журналисты узнали стоимость организованной вечеринки Насти Ивлеевой

Организация вечеринки Насти Ивлеевой обошлась ей в 3,6 млн рублей, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как стало известно, самой большой статьей расходов оказалась аренда клуба Mutabor - за площадку Ивлеева заплатила 2,6 миллионов рублей. Еще 1 миллион она потратила на режиссуру мероприятия. Отмечается, что планировать проведение вечеринки Ивлеева начала еще 14 ноября. В тот день она заключила через свое ИП договор с подрядчиками.

Журналисты сообщили, что сейчас всех, кто принимал участие в организации вечеринки Ивлеевой, проверяют правоохранительные органы. Они планируют выяснить связь между выполненными услугами и нарушением законодательства РФ.

Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе Mutabor прошла «голая» вечеринка с участием Анастасии Ивлеевой и других звезд российского шоу-бизнеса. После того, как кадры с мероприятия попали в Сеть, участников вечера начали вырезать из «голубых огоньков» и новогодних телешоу.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий заявил о готовности выплатить миллиард рублей вместо Ивлеевой.