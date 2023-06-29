Журналисты узнали расценки на блюда в новом ресторане 41-летней телеведущей Ксении Собчак

Ксения Собчак относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. На днях стало известно о том, что журналистка открывает в Санкт-Петербурге свой ресторан. Партнерами по бизнесу знаменитости стали опытные рестораторы Антон Пинский и Владимир Чистяков. Поговаривают, заведение Ксении имеет все шансы стать самым популярным в северной столице. В распоряжение портала PROZVEZD попало меню из ресторана Собчак.

К слову, знаменитость предлагает отведать гостям традиционные русские блюда, в числе которых пельмени, окрошка, голубцы, перловая каша. Также в меню предложены блюда французской, итальянской и французской кухонь. Правда, стоимость на них довольно высокая: средний чек на человека составит около четырех тысяч рублей.

Например, любой алкогольный напиток обойдется посетителю в тысячу рублей, а бутерброд с черной икрой — в три с половиной тысячи.

На данный момент для публики остается загадкой: Собчак стала рекламным лицом заведения, или она приняла активное участие в его открытии. Сама телеведущая никак не комментировала ситуацию.

Ранее мы писали о том, что на фоне сообщений о беременности Ксения Собчак показала фото с округлившимся животом. Подробности смотрите в этой статье.