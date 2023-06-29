На фоне сообщений о беременности Ксения Собчак показала фото с округлившимся животом

41-летнюю телеведущую Ксению Собчак с завидной регулярностью поклонники подозревают в беременности. Журналистка никак эти слухи не комментирует, тем более, что они еще ни разу не подтверждались. Однако на днях фанаты заговорили об интересном положении звезды «Дома-2» с новой силой. А все из-за видео с округлившимся животом.

В личном блоге Ксения поделилась роликом, сделанном на Бали, в котором предстала с заметно изменившейся фигурой. В комментариях пользователи сразу же стали поздравлять ее с долгожданным ожиданием второго ребенка, но сама телеведущая на это не отреагировала. Правда, через пару дней она опубликовала новое фото, где вновь не стала прятать выпирающий живот.

На снимке Собчак была в струящемся платье-комбинации и пиджаке. Журналистка рассказала, что посетила ресторан в Санкт-Петербурге и не стала упоминать слухи о беременности. Однако после этого кадра пользователи Телеграм-каналов еще больше убедились, что она намекает на свое положение.