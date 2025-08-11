Журналисты узнали о скромных заработках Александра Незлобина в США. Об этом сообщает Ura.ru.

Уехавший из России комик Александр Незлобин пытается заработать на концертах в США. У артиста запланировано несколько выступлений в сентябре. Журналисты решили посчитать, сколько Незлобину удастся заработать на своем концерте в Питтсбурге.

Известно, что мероприятие проведут в небольшом клубе Pittsburgh Improv, вмещающим до 400 человек.

Согласно открытым данным, стоимость билетов на выступление комика составляет 62 доллара (5 тысяч рублей). Так, при полной посадке Незлобин заработает 24 800 долларов (примерно 2 миллиона рублей). При этом стоит учитывать расходы на аренду зала и другие траты.

Напомним, комик после переезда в США жаловался на то, что его доходы упали в десятки раз.

