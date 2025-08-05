«Гнетущая атмосфера»: сбежавший из России комик Незлобин пожаловался на буллинг в американской школе

С начала спецоперации на Украине комик Александр Незлобин уехал с семьей за границу и обосновался в США. В эмиграции артист столкнулся с трудностями. Бывший участник Comedy Club пожаловался на буллинг в американской школе.

Александр воспитывает с женой Алиной 12-летнюю дочь Линду. Комик признался, что наследница столкнулась с «гнетущей атмосферой» в одной из школ США.

Линда много раз говорила родителям, что не может ходить в эту школу. Какое-то время они не предпринимали действий, но после повторной жалобы решили забрать дочь оттуда.

«Когда она через три месяца сказала то же самое, то мы поменяли школу. И она ответила: «Ну ладно, эта еще более-менее», — пояснил артист в YouTube-шоу.

По словам Незлобина, он выбрал для жизни Лос-Анджелес, потому что туда переехали многие его друзья. Комик отмечает, что дочь уже влилась в американское общество: например, она стала вегетарианкой и призывает других перестать есть мясо.

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать юмориста Незлобина иноагентом.