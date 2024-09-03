Журналисты узнали о гражданстве брата Павла Дурова

Журналисты сообщили о наличии у брата Павла Дурова гражданства Сент-Китс и Невис. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник передал информацию журналистам о наличии у Николая Дурова, брата Павла Дурова, гражданства государства Сент-Китс и Невис. При этом у разработчика Telegram тоже есть паспорт этой страны.

Сент-Китс и Невис — небольшое государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Его население составляет 54 тысячи человек.

О том, где сейчас находится брат Павла Дурова, ничего неизвестно. У властей Франции есть ордер и на его арест.

Напомним, Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа 25 августа. Его обвиняют в создании платформы, которая участвует в создании незаконных транзакций организованной группой. Власти Франции отпустили Дурова под залог в пять миллионов евро.

Ранее мы писали о том, что папарацци заметили создателя Telegram прогуливающимся по центру Парижа вместе со своей спутницей.