Журналисты узнали, куда пропал певец Андрей Державин после ухода от Макаревича*

Певец Андрей Державин стал популярен еще в 90-е годы, однако в последнее время о нем появляется все меньше информации. После разрыва рабочих отношений с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*(Признан иноагентом на территории РФ), артист совсем перестал поддерживать связь с бывшим коллегой, и журналисты News.ru задались вопросом, что сейчас происходит в его жизни.

Напомним, что Державин выступал в музыкальном коллективе Макаревича* 17 лет, но в один момент неожиданно принял решение уйти. Ходили разные слухи по поводу того, что случилось между певцами. Некоторые даже считали, что солист лично уволил коллегу. Впрочем, точная причина до сих пор неясна. Известно лишь то, что разошлись они мирно и без скандалов, хоть и не продолжили дальше общаться.

Уйдя из группы, Андрей вновь собрал «Сталкер» - коллектив, который впервые был создан еще в 80-е годы. С 2019 года он активно гастролирует по городам. Также артист участвует в концертных программах музыкального издательства «Джем», где выступают Дмитрий Маликов, группа «Мираж» и другие.

Ранее Юрий Лоза рассказал, что Андрей Макаревич* потерял фанатов после слов о россиянах-идиотах.

*(Признан иноагентом на территории РФ)