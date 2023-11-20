Лоза рассказал, что Макаревич* потерял фанатов после слов о россиянах-идиотах

Певец Юрий Лоза высказался о поведении коллеги Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ) и рассказал, почему люди перестали ходить на его концерты. По словам исполнителя, артист потерял фанатов после своих слов о «россиянах-идиотах».

Почти два года назад лидер группы «Машина времени» уехал из страны и стал пытаться построить карьеру за границей. Однако удается ему это плохо. Выступления то и дело отменяются. По мнению самого Макаревича* подобное происходит из-за его поддержки Израиля. Но Лоза считает иначе. Он уверен, что все дело в его неуважительных словах, которые люди помнят. А так как вся публика певца русскоговорящая, то вполне логично, что от него отворачиваются.

«Макаревич* всегда говорил, что 80 процентов россиян – идиоты. Это его слова. Вот люди, если их обозвали идиотами, как они могут на это реагировать? Они и отвечают – не хотят ходить на концерты», - отметил Юрий Лоза в беседе с aif.ru.

Ранее о возможном возращении в Россию Макаревича* высказался писатель Захар Прилепин. Он допустил, что музыкант прилетит домой, но признался, что ему от этого брезгливо.

*(Признан иноагентом на территории РФ)