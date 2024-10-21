НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 октября 2024, 09:28
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Журналисты сообщили, как продвигается дело об убийстве родственников Стаса Намина

В деле об убийстве родственников Стаса Намина проводятся экспертизы.
Журналисты сообщили, как продвигается дело об убийстве родственников Стаса Намина

© Starface.ru

В деле об убийстве родственников Стаса Намина проводятся экспертизы. Об этом сообщает mk.ru.

Год назад в Московской области убили сына и тещу музыканта Стаса Намина. Их тела со множественными ножевыми ранениями полицейские обнаружили дома. Главным подозреваемым стал сводный брат мужчины. По данным источника, конфликт мог возникнуть на фоне споров о недвижимости.

Сейчас с задержанным Романом Микояном работают правоохранители и медики. Журналисты сообщили, что в ближайшее время появятся результаты экспертиз, которые установят, находился ли сын Намина во вменяемом состоянии, когда совершал преступление.

По делу также были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее мы писали о том, что музыкант Стас Намин проиграл суд о запрете на продажу дисков «Парка Горького».

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
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