Журналисты сообщили, как продвигается дело об убийстве родственников Стаса Намина

В деле об убийстве родственников Стаса Намина проводятся экспертизы. Об этом сообщает mk.ru.

Год назад в Московской области убили сына и тещу музыканта Стаса Намина. Их тела со множественными ножевыми ранениями полицейские обнаружили дома. Главным подозреваемым стал сводный брат мужчины. По данным источника, конфликт мог возникнуть на фоне споров о недвижимости.

Сейчас с задержанным Романом Микояном работают правоохранители и медики. Журналисты сообщили, что в ближайшее время появятся результаты экспертиз, которые установят, находился ли сын Намина во вменяемом состоянии, когда совершал преступление.

По делу также были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее мы писали о том, что музыкант Стас Намин проиграл суд о запрете на продажу дисков «Парка Горького».